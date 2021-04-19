В Германии рассказали о перспективе вступления Украины в НАТО и о «маразме»

Политика

Никаких перспектив для вступления Украины в НАТО в ближайшие пару десятков лет нет. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

Гердт прокомментировал недавнее заявление украинского посла Андрея Мельника об исторической ответственности ФРГ за вступление Украины в НАТО. Он назвал это очередным «украинским маразмом».

По словам немецкого политика, Украину никто не хочет видеть в европейском пространстве, а Киев уже просто не знает, как себя туда втиснуть.

Гердт заявил, что Украину всегда считали разменной монетой в глобальной политической игре, необходимой для давления на Россию.

Он также убежден, что без союза с Россией безопасность в Европе обеспечить невозможно, пишут «Известия».

Бесперспективняк: МИД Франции отверг возможность вступления Украины в Евросоюз.