Новости – Политика
Политика
Бесперспективняк: МИД Франции отверг возможность вступления Украины в Евросоюз
15 апреля, 2021 10:46
1 мин
1 мин
Str/ZUMAPRESS.com/Global Look press
В МИД Франции отвергли перспективу вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил госсекретарь французского дипломатического ведомства Клеман Бон.
По словам Бона, серьезных перспектив для вступления Украины в Евросоюз нет.
Он отметил, что можно иметь хорошие отношения с Украиной, однако это не увеличивает шансов для ее вступления в Евросоюз. Заявление было сделано накануне приезда украинского лидера Владимира Зеленского во Францию, пишет «РИА Новости».
Украина очень хочет в Евросоюз. Сроки уже определены.
Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе должен быть решен до 2030 года. Об этом говорили на совещании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под председательством украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее по теме: Владимир Зеленский проверит Запад на прочность
Ранее по теме: Владимир Зеленский настойчиво просится в НАТО
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку