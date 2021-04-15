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Политика

Бесперспективняк: МИД Франции отверг возможность вступления Украины в Евросоюз

Дмитрий Байков
15 апреля, 2021 10:46
1 мин
Дмитрий Байков
15 апреля, 2021 10:46
1 мин
Str/ZUMAPRESS.com/
Str/ZUMAPRESS.com/Global Look press

В МИД Франции отвергли перспективу вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил госсекретарь французского дипломатического ведомства Клеман Бон.

По словам Бона, серьезных перспектив для вступления Украины в Евросоюз нет.

Он отметил, что можно иметь хорошие отношения с Украиной, однако это не увеличивает шансов для ее вступления в Евросоюз. Заявление было сделано накануне приезда украинского лидера Владимира Зеленского во Францию, пишет «РИА Новости».

Украина очень хочет в Евросоюз. Сроки уже определены.

Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе должен быть решен до 2030 года. Об этом говорили на совещании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под председательством украинского президента Владимира Зеленского.

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