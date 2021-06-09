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Политика
Украинские военные отработали установку минно-взрывных заграждений у границы с Крымом
9 июня, 2021 12:41
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Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Украинские военные провели учения вблизи с границей с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.
Сообщается, что на одном из полигонов у границы с Крымом инженерно-саперные подразделения вооруженных сил Украины провели учения по установке минно-взрывных заграждений.
Во время учений военные инженеры провели учения подразделений по установке и маскировке противотанкового минного поля, пишет «РИА Новости».
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