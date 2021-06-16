У Владимира Зеленского будет «самая мощная армия в Европе»
Если Западные страны прекратят поддержку Украины в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, то ей придется создать «самую мощную армию в Европе». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украине достичь технического и военного превосходства придется при помощи человеческого потенциала. Однако он отметил, что в этом мало хорошего. Поскольку страна прекратит развиваться в иных сферах.
Зеленский также отметил, что у Украины слабый флот. «Считаю, что он должен быть мощным», - политик.
По утверждению Зеленского, украинцы гибнут в Донбассе за принципы, которые отстаивают НАТО и Евросоюз. Он пригрозил Европе риском возникновения новых конфликтов вблизи границ европейских стран в случае невмешательства, сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
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