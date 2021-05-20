У США есть секретный план по быстрому захвату Калининграда

Политика

У американских военных есть секретный план по быстрому захвату Калининграда в случае военного конфликта США и России. Об этом пишет издание National Interest.

Автор материала Дэвид Акс отмечает, что РФ превратила регион в крепость. На территории Калининградской области дислоцируются зенитные комплексы С-300, С-400 и крылатые ракеты «Искандер» и «Оникс».

Российские военные угрожают силам НАТО в радиусе сотен километров. Такая ситуация тревожит Пентагон. В оборонном ведомстве США разрабатывается план штурма укрепленного форпоста России.

Речь идет об одновременном нападении с земли, моря, воздуха, а также в киберпространстве. В операции будут задействованы бомбардировщики, корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетное вооружение. Хакеры блокируют работу связи и радаров, пишет «РИА Новости».

Ранее в Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о разрабатываемых планах прорыва ПВО Калининградской области. Ответ был дан незамедлительно.