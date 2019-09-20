Калининград надежно защищен от любых посягательств

В Министерстве обороны оценили высказывание американского генерала о разрабатываемых планах прорыва ПВО Калининградской области. Ответ был дан незамедлительно.

Калининградская область надежно защищена от всевозможных атак, которые планируются нашими недоброжелателями. Пилотам НАТО, которые приближались к границам России, лучше других известны возможности российской противовоздушной обороны. Об этом заявило Минобороны России, передает «РИА Новости».



Ведомство назвало заявление командующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригяна легкомысленным.

Также глава Калининградской области Антон Алиханов посоветовал американскому генералу учить историю и читать книги. В них очень подробно описано, чем заканчивались планы по атаке России.

Ранее американский генерал заявил о том, что существует план прорыва ПВО Калининграда. В случае агрессии России американская сторона ответит быстро и эффективно.