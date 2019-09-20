В США разработан план атаки на Калининград

В США разработан план атаки на Калининград

Pixabay

Американский генерал заявил о том, что существует план прорыва ПВО Калининграда. В случае агрессии России американская сторона ответит быстро и эффективно.


«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», - сказал журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.


По его словам, такие маневры отрабатываются регулярно, в США об этом думают постоянно и в случае необходимости готовы применить эти планы на деле.

Детали американский генерал не озвучил, сказал лишь, что наступление будет всесторонним. США готовы произвести атаки с земли, моря, воздуха и космоса.


При том, что Россия неоднократно на всех площадках заявляет о своей миролюбивой политике, западные военные постоянно говорят о так называемой «российской угрозе», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что у российских западных границ были замечены два самолета ВВС Великобритании. Об этом стало известно из мониторингового ресурса PlaneRadar.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: Пентагон
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