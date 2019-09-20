В США разработан план атаки на Калининград

Американский генерал заявил о том, что существует план прорыва ПВО Калининграда. В случае агрессии России американская сторона ответит быстро и эффективно.



«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», - сказал журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.



По его словам, такие маневры отрабатываются регулярно, в США об этом думают постоянно и в случае необходимости готовы применить эти планы на деле.

Детали американский генерал не озвучил, сказал лишь, что наступление будет всесторонним. США готовы произвести атаки с земли, моря, воздуха и космоса.



При том, что Россия неоднократно на всех площадках заявляет о своей миролюбивой политике, западные военные постоянно говорят о так называемой «российской угрозе», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что у российских западных границ были замечены два самолета ВВС Великобритании. Об этом стало известно из мониторингового ресурса PlaneRadar.