В США разработан план атаки на Калининград
Американский генерал заявил о том, что существует план прорыва ПВО Калининграда. В случае агрессии России американская сторона ответит быстро и эффективно.
«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», - сказал журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
По его словам, такие маневры отрабатываются регулярно, в США об этом думают постоянно и в случае необходимости готовы применить эти планы на деле.
Детали американский генерал не озвучил, сказал лишь, что наступление будет всесторонним. США готовы произвести атаки с земли, моря, воздуха и космоса.
При том, что Россия неоднократно на всех площадках заявляет о своей миролюбивой политике, западные военные постоянно говорят о так называемой «российской угрозе», пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что у российских западных границ были замечены два самолета ВВС Великобритании. Об этом стало известно из мониторингового ресурса PlaneRadar.
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