Британские самолеты разведчики у российских границ

У российских западных границ были замечены два самолета ВВС Великобритании. Об этом стало известно из мониторингового ресурса PlaneRadar.



Радиоразведчик пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей в 18:50 по московскому времени.



Воздушное судно делало облет в небе над Латвией и Эстонией на высоте более 13 километров. Самолет курсировал у побережья Калининградской области и через час, завершив миссию, направился на аэродром базирования.



Примерно в это же время самолет радиоэлектронной разведки был замечен около Калининграда на высоте около 8,2 километра.



В Минобороны сообщают, что российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.



Эксперты считают, что интерес к сбору связанных с Россией разведданных очевиден, пишет «РИА Новости».

Ранее к самолету, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, пытались приблизиться истребители НАТО. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.