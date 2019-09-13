Британские самолеты разведчики у российских границ

Британские самолеты разведчики у российских границ

2utv.ua

У российских западных границ были замечены два самолета ВВС Великобритании. Об этом стало известно из мониторингового ресурса PlaneRadar.


Радиоразведчик пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей в 18:50 по московскому времени.


Воздушное судно делало облет в небе над Латвией и Эстонией на высоте более 13 километров. Самолет курсировал у побережья Калининградской области и через час, завершив миссию, направился на аэродром базирования.


Примерно в это же время самолет радиоэлектронной разведки был замечен около Калининграда на высоте около 8,2 километра.


В Минобороны сообщают, что российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.


Эксперты считают, что интерес к сбору связанных с Россией разведданных очевиден, пишет «РИА Новости».

Ранее к самолету, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, пытались приблизиться истребители НАТО. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

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События: политика
Организации: НАТО
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