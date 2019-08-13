Русские Су-27 оттеснили от лайнера Шойгу истребителей НАТО
К самолету, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, пытались приблизиться истребители НАТО. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.
Самолет Шойгу направлялся из Калининграда в Москву. Его сопровождали два Су-27 морской авиации Балтийского флота, пишет РИА Новости.
Над Балтикой к борту Шойгу пытались подойти натовские F-18. Летчики Су-27 не позволили им приблизиться к самолету главы оборонного ведомства и вовремя оттеснили истребителей.
Ранее истребители Южной Кореи обстреляли российские самолеты.
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