Русские Су-27 оттеснили от лайнера Шойгу истребителей НАТО

К самолету, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу, пытались приблизиться истребители НАТО. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет Шойгу направлялся из Калининграда в Москву. Его сопровождали два Су-27 морской авиации Балтийского флота, пишет РИА Новости.

Над Балтикой к борту Шойгу пытались подойти натовские F-18. Летчики Су-27 не позволили им приблизиться к самолету главы оборонного ведомства и вовремя оттеснили истребителей.

Ранее истребители Южной Кореи обстреляли российские самолеты.