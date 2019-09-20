Губернатор РФ ответил на планы США атаковать Калининград

Глава Калининградской области Антон Алиханов посоветовал американскому генералу учить историю и читать книги. В них очень подробно описано, чем заканчивались планы по атаке России.



Антон Алиханов отреагировал на заявление главнокомандующего американскими ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяну о том, что у США есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе, пишет Лента.ру.



«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков. Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», — заявил губернатор Калининградской области.

Американский генерал заявлял о том, что существует план прорыва ПВО Калининграда. В случае агрессии России американская сторона ответит быстро и эффективно.