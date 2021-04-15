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Политика
ЦРУ сообщило о готовности России к «вторжению на Украину»
15 апреля, 2021 03:27
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Москва имеет достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать «военное вторжение» в страну.
Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс. «Наращивание российской военной мощи <…> вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — отметил он.
По его словам, российские власти пытаются запугать Украину и послать сигнал Вашингтону, сообщает РИА «Новости».
Как сообщалось, активность войск РФ возле украинской границы будет наблюдаться до завершения совместных учений Москвы и Минска «Запад-2021».
Как сообщил советник украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, активная фаза маневров состоится в сентябре.
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