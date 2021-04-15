ЦРУ сообщило о готовности России к «вторжению на Украину»

Политика

Москва имеет достаточно вооруженных сил на границе с Украиной, чтобы начать «военное вторжение» в страну.

Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс. «Наращивание российской военной мощи <…> вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — отметил он.

По его словам, российские власти пытаются запугать Украину и послать сигнал Вашингтону, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, активность войск РФ возле украинской границы будет наблюдаться до завершения совместных учений Москвы и Минска «Запад-2021».

Как сообщил советник украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, активная фаза маневров состоится в сентябре.