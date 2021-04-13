Российские войска останутся у украинской границы до осени

Политика

Активность войск РФ возле украинской границы будет наблюдаться до завершения совместных учений Москвы и Минска «Запад-2021».

Как сообщил советник украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, активная фаза маневров состоится в сентябре. «До сентября будет угрожающий период, каждый день», - отметил Арестович, сообщает «Рен ТВ».

Как предполагается, учения России и Беларуси пройдут с 10 по 16 сентября.

Ранее стало известно, что Москва разместила у российско-украинской границы более 80 тысяч военных. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.