Новости – Политика
Политика
Российские войска останутся у украинской границы до осени
13 апреля, 2021 05:36
1 мин
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
Активность войск РФ возле украинской границы будет наблюдаться до завершения совместных учений Москвы и Минска «Запад-2021».
Как сообщил советник украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, активная фаза маневров состоится в сентябре. «До сентября будет угрожающий период, каждый день», - отметил Арестович, сообщает «Рен ТВ».
Как предполагается, учения России и Беларуси пройдут с 10 по 16 сентября.
Ранее стало известно, что Москва разместила у российско-украинской границы более 80 тысяч военных. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку