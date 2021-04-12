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Политика
Киев: Россия разместила у границы с Украиной 80 тысяч военных
12 апреля, 2021 23:25
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Москва разместила у российско-украинской границы более 80 тысяч военных.
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Из администрации президента, конечно, поступила просьба поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала она, передает Reuters.
Ранее Зеленский сообщил, что Москва «играет мускулами» на границе с Украиной, это происходит под видом военных учений. Также глава государства признал эскалацию конфликта в Донбассе с начала года.
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