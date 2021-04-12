Киев: Россия разместила у границы с Украиной 80 тысяч военных

Политика

Москва разместила у российско-украинской границы более 80 тысяч военных.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Из администрации президента, конечно, поступила просьба поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала она, передает Reuters.

Ранее Зеленский сообщил, что Москва «играет мускулами» на границе с Украиной, это происходит под видом военных учений. Также глава государства признал эскалацию конфликта в Донбассе с начала года.