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Политика
Госдума: армия РФ способна защитить Крым от провокаций США
9 апреля, 2021 01:02
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фото: Flickr
Силы Черноморского флота и крымской группировки войск способны обеспечить безопасности региона в случае провокаций со стороны Киева или Вашингтона.
По словам первого зампред комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, безопасность граждан, проживающих на территории республики и городе Севастополе, будет обеспечена. При этом он назвал США «хозяевами» украинской стороны, передает «Интерфакс».
Начало Киевом боевых действий в Донбассе может стать «началом конца Украины». Как сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, это может вынудить Москву встать на защиту своих граждан.
Ранее по теме: В администрации Владимира Путина заговорили о начале «конца Украины» из-за войны в Донбассе
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