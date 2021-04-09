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Госдума: армия РФ способна защитить Крым от провокаций США

Артем Денисов
9 апреля, 2021 01:02
1 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 01:02
1 мин
фото: Flickr
фото: Flickr

Силы Черноморского флота и крымской группировки войск способны обеспечить безопасности региона в случае провокаций со стороны Киева или Вашингтона.

По словам первого зампред комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, безопасность граждан, проживающих на территории республики и городе Севастополе, будет обеспечена. При этом он назвал США «хозяевами» украинской стороны, передает «Интерфакс».

Начало Киевом боевых действий в Донбассе может стать «началом конца Украины». Как сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, это может вынудить Москву встать на защиту своих граждан.

Ранее по теме:  В администрации Владимира Путина заговорили о начале «конца Украины» из-за войны в Донбассе
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