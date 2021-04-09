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Политика

В администрации Владимира Путина заговорили о начале «конца Украины» из-за войны в Донбассе

Артем Денисов
9 апреля, 2021 00:04
1 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 00:04
1 мин
Alexander Rekun/Global Look Press
Alexander Rekun/Global Look Press

Начало Киевом боевых действий в Донбассе может стать «началом конца Украины».

Кроме того, как сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, это может вынудить Москву встать на защиту своих граждан. Он отметил, что к развалу Украины приведет и ее вступление в НАТО.

Замглавы при этом подчеркнул, что российские власти не заинтересованы в ограничении суверенитета Украины или отторжении ее территории, передает РБК.

Москва «играет мускулами» на границе с Украиной, это происходит под видом военных учений, заявил ранее украинский лидер Владимир Зеленский.

По его мнению, российские власти пытаются «создать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня».

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