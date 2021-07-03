Ценность слов Лукашенко «стремится к нулю»: братская страна заявила о давлении на президента Беларуси

Политика

Обвинения от президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Украины являются выдумкой, которая выгодна России. Об этом заявил советник руководителя Офиса украинского президента Михаил Подоляк. Так он отреагировал на слова Лукашенко о том, что с украинской стороны в республику идут потоки нелегального оружия.

По словам украинского представителя, последние заявления президента Беларуси утратили ценность, поскольку они представляют из себя пропаганду в пользу РФ.

«Ценность любых публичных заявлений Лукашенко в последнее время стремится к нулю, - сказал Подоляк. - Скорее, его слова имеют исключительную пророссийскую пропагандистскую ценность».

Он подчеркнул, что «никто никогда не видел» оружейного трафика в Беларусь из Украины. Слова белорусского президент о таких потоках – «банальный чернушный миф, который создаётся очень активно и явно в интересах и по просьбе той же РФ».

Представитель Украины убежден, что с помощью подобных заявлений Россия пытается скрыть сообщения о том, что российская сторона поставляет вооружение на «оккупированную» украинскую территорию.

Подоляк считает, что белорусская республика «окончательно утрачивает какую-либо возможность занимать суверенную позицию» и вести свою политику независимо от интересов и «навязчивых просьб» РФ, передаёт «РБК-Украина».

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что руководство «братской Украины» выбрало не тот путь. При этом он подчеркнул, что Беларусь всегда будет поддерживать украинский народ. Уже на следующий день после этих слов Лукашенко обвинил Украину в трафике нелегального оружия и решил закрыть границу со страной. Кроме того, он обвинил Минск в поддержке неких террористических ячеек на территории республики.