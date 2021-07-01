Лукашенко заявил о серьезных проблемах с суверенитетом в «братской» стране и попросил прощения
Несмотря на то, что Украина теряет свой суверенитет, нельзя допустить разрыва отношений между народами стран. Об этом в ходе выступления на Форуме регионов России и Беларуси заявил президент Александр Лукашенко.
«Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей, - заявил глава республики. - Пусть простят нас южане, ну, так уж случилось, поэтому мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды».
Лукашенко отметил, что из-за такой ситуации «страдают только люди» и поэтому нельзя «допустить разрыва братских связей между народами».
Он также пояснил, что народ Украины «ни в чем не виноват», отношения между странами накалились из-за властей, которые пошли «другим путем». При этом он подчеркнул, что и Беларусь, и Россия всегда будут относиться к жителям Украины как к «братскому народу».
«Это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе, - заявил Лукашенко.
«Ну, что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем?» — приводит слова белорусского президента РИА «Новости».