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Политика
Лукашенко перекрыл границу с «решившей» идти «другим путем» южной соседкой Беларуси
2 июля, 2021 18:33
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President.gov.by
Пограничные войска Беларуси полностью перекроют границу с Украиной. Соответствующее поручение дал президент республики Александр Лукашенко.
Причина такого решения - в «огромном количестве оружия», поступающем из Украины в Беларусь, сообщает телеканал «360».
Накануне Лукашенко в своем выступлении на форуме регионов России и Беларуси сказал о недопустимости разрыва с «братским» украинским народом. Вместе с тем президент заметил - руководство южной соседки Беларуси «пошло другим путем». «Ну что поделать», - заключил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.
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