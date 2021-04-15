Так будет или нет? – В Белом доме рассказали о судьбе очной встречи Байдена и Путина на фоне новых санкций

Политика

Несмотря на введение новых санкций и обвинения против России, встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным остаётся в силе. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Она пояснила, что предложение Вашингтона провести очную встречу двух глав государств по-прежнему действует, поскольку встреча может стать способом начать восстанавливать отношения. Сомнения в том, что встреча все еще актуальна высказал один из журналистов на брифинге.

«Приглашение остается в силе, и мы считаем, что саммит был бы хорошим шагом вперед к развитию стабильных и предсказуемых отношений«, - приводит ответ пресс-секретаря «Интерфакс».

Напомним, 13 апреля Байден и Путин провели телефонные переговоры, в результате которых было объявлено о том, что стороны проведут очную встречу в третье стране. Два дня спустя, 15 апреля США объявили о новом пакете санкций против России, обвинив при этом в создании угроз нацбезопасности Штатов.