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Политика

Байден не выдержал сопротивления с Россией и объявил чрезвычайное положение в США

Антон Мельников
15 апреля, 2021 16:43
2 мин
Антон Мельников
15 апреля, 2021 16:43
2 мин
AP/Pool/ABACA Andrew Harnik - Po/globallookpress
AP/Pool/ABACA Andrew Harnik - Po/globallookpress

Российские власти ведут деятельность, которая представляет «необычную и экстраординарную» «угрозу» для нацбезопасности США. В связи с этим, в стране объявляется «чрезвычайное положение» для устранения российской «угрозы». Об этом заявил президент США Джо Байден в своём письме конгрессу, документ был опубликован на сайте Белого дома.

«Я, Джозеф Байден-младший, президент США, считаю, что указанная вредоносная внешняя деятельность правительства России <...> представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, - говорится в письме.

«Я объявляю чрезвычайное положение в стране для устранения этой угрозы», — заявляет Байден.

Также американский лидер перечислил угрозы, которые якобы исходят от России. Речь идёт о попытках подорвать свободные выборы в Штатах, применении кибератак против США и их партнеров, ведении деятельности против диссидентов или журналистов по всему миру и подрыве безопасности в регионах и государствах, которые представляют интерес для нацбезопасности Штатов. Кроме того, Байден обвиняет Россию в использовании коррупции для влияния на правительства иностранных государств и в нарушении принципов международного права, в том числе в несоблюдении территориальной целостности государств, передаёт «РБК».

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