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Политика
США все же ввели новые антироссийские санкции
15 апреля, 2021 15:19
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Pixabay
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Новые санкции США затронут суверенный долг России. Ограничительные меры вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц.
Также Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что власти США намерены ввести новые санкции в отношении России за якобы взлом американских федеральных ведомств и вмешательство в выборы в стране в 2020 году.
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