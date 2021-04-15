США все же ввели новые антироссийские санкции

Политика

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Новые санкции США затронут суверенный долг России. Ограничительные меры вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц.

Также Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что власти США намерены ввести новые санкции в отношении России за якобы взлом американских федеральных ведомств и вмешательство в выборы в стране в 2020 году.