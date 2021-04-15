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Экономика

Вашингтон введет санкции против суверенного долга России

Дмитрий Байков
15 апреля, 2021 07:41
1 мин
Дмитрий Байков
15 апреля, 2021 07:41
1 мин
CNP/AdMedia/
CNP/AdMedia/Global Look press

Власти США намерены ввести новые санкции в отношении России за якобы взлом американских федеральных ведомств и вмешательство в выборы в стране в 2020 году. О планах Вашингтона сообщили СМИ.

Новые санкции США могут затронуть суверенный долг России. Ожидается, что Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.

Ограничительные меры также коснуться 10 физических и 20 юридических лиц. Из страны будут высланы десять российских дипломатов, сообщает телеграм-канал «РИА Новости.

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