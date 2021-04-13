В Белом доме рассказали о сроках очной встречи Путина и Байдена

Политика

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могли бы провести встречу уже ближайшим летом. Такую возможность допустила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее американский лидер в разговоре с главой РФ предложил провести очную встречу в ближайшие месяцы. Аналогичные сроки подтвердила и Псаки на брифинге для журналистов. При этом её попросили уточнить, идёт ли речь о встрече летом.

«Увидим. В предстоящие месяцы было бы и этим летом», - ответила она.

Также у представителя Белого дома попытались выяснить, есть ли у Байдена предпочтения по поводу места проведения встречи с Путиным. Она ответила, что стороны пока находятся на «ранних этапах» и все детали будут предоставлены позже, передаёт «ТАСС».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Байден и Путин провели переговоры по телефону. Для глав государств это стало первым прямым контактом после громкого скандала, который возник из-за слов Байдена о российском коллеге.