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Политика

Стало известно о первом после «ссоры» звонке Джо Байдена Владимиру Путину

Антон Мельников
13 апреля, 2021 20:44
1 мин
Антон Мельников
13 апреля, 2021 20:44
1 мин
J. Scott Applewhite - Pool via C/Consolidated News Photos / globallookpress
J. Scott Applewhite - Pool via C/Consolidated News Photos / globallookpress

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным.

Согласно пресс-службе, главы государств обсудили вопросы стратегической стабильности, а также проблемы на глобальном и региональном уровнях.

«Они обсудили многие региональные и глобальные проблемы, в том числе намерение США и России продолжать диалог по стратстабильности (стратегической стабильности – прим.)», - приводит сообщение Белого дома «Интерфакс».

Отметим, что это первый контакт двух президентов после недавнего конфликта, когда Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Ответ американского президента вызвал бурную реакцию в России. Позднее в Кремле сообщили, что извинений от Байдена не ждут.

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ТЕГИ
США
Владимир Путин
Джо Байден
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