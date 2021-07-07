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Политика
Светлана Тихановская поедет в США встречаться на высшем уровне
7 июля, 2021 16:43
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Steffi Loos/Keystone Press Agency/Global Look press
Лидер белорусской оппозиции, экс-претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская планирует визит в США. Об этом сообщила она сама.
По словам Тихановской визит должен состояться в ближайшее время. В ходе поездки она планирует встречи на высшем уровне. Однако насколько высок будет уровень встреч политик не уточнила.
В ходе поездки в США Тихановская планирует встретиться и с белорусской диаспорой.
Также Тихановская объявила 16 июля днем солидарности с белорусскими женщинами, многие из которых до сих пор остаются в тюрьме, сообщает телеграм-канал Tut.by.
Светлана Тихановская ждет выборы президента Беларуси в ближайшее время.
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