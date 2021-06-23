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Политика
Светлана Тихановская ждет выборы президента Беларуси в ближайшее время
23 июня, 2021 11:35
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Tsikhanouskaya.org
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила надежду на скорые президентские выборы в республике. Об этом она сказала в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Лидер белорусской оппозиции, разъезжающая по миру с просьбами ужесточить санкции против своей страны, заявила, что надеется на проведение новых президентских выборов в Беларуси уже осенью этого года. «Это наша цель», - подчеркнула она.
По словам Тихановской, кризис в Беларуси «углубляется», пишет «РИА Новости».
Светлана Тихановская поможет Евросоюзу побольнее «ударить» по Александру Лукашенко.
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