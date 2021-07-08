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Политика
США отправили еще один военный корабль в Черное море
8 июля, 2021 10:07
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US Navy/via Globallookpress.com
ВМС США направили в Черное море быстроходный транспортно-десантный корабль Yuma. Об этом сообщил Шестой флот Соединенных Штатов.
Yuma начал движение в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО, пишет «ПолитЭксперт».
В Черном море проходят международные учения Sea Breeze. В них принимают участие 5 тыс военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину.
Повторит ли испанский корабль «подвиг» британского эсминца в Черном море. Российские моряки «посмотрят».
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