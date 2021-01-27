Политика

Федеральная служба охраны (ФСО) заявила, что не охраняет объекты на мысе Идокопас в районе Геленджика. В расследовании оппозиционера Алексея Навального говорилось, что предполагаемую резиденцию президента России Владимира Путина «Прасковеевка» охраняют сотрудники спецслжуб.

В ответе ведомства на запрос РБК говорится, что в Геленджике и прилегаемых к нему районах нет объектов, которые охранялись бы ФСО. Там добавили, что на территории отсутствуют запреты и ограничения.

Перед ответом ФСО издание получило объяснение от ФСБ. Ведомство указало, почему около Геленджика установлена бесполетная зона. Как выяснилось, это связано с возросшей активностью разведки других стран.

Ранее Путин заявил, что объект из расследования оппозиционера Алексея Навального ему не принадлежит. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал собственников дома без имен.