Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Следом за ФСБ информацию из расследования о «дворце Путина» начала отрицать ФСО

Лилия Караева
27 января, 2021 10:47
1 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 10:47
1 мин
Закрытие сезона развода пеших и конных караулов Президентского полка
Fso.gov.ru

Федеральная служба охраны (ФСО) заявила, что не охраняет объекты на мысе Идокопас в районе Геленджика. В расследовании оппозиционера Алексея Навального говорилось, что предполагаемую резиденцию президента России Владимира Путина «Прасковеевка» охраняют сотрудники спецслжуб.

В ответе ведомства на запрос РБК говорится, что в Геленджике и прилегаемых к нему районах нет объектов, которые охранялись бы ФСО. Там добавили, что на территории отсутствуют запреты и ограничения.

Перед ответом ФСО издание получило объяснение от ФСБ. Ведомство указало, почему около Геленджика установлена бесполетная зона. Как выяснилось, это связано с возросшей активностью разведки других стран.

Ранее Путин заявил, что объект из расследования оппозиционера Алексея Навального ему не принадлежит. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал собственников дома без имен.

Поделиться
ТЕГИ
охрана
дворец Путина
ФС
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!