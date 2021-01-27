Бесполетную зону в Геленджике ввели не из-за «дворца Путина». ФСБ назвала другую причину

Политика

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас около Геленджика установлена не из-за предполагаемого «дворца Путина». ФСБ заявила, что причиной организации стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО».

Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос РБК. По данным ведомства, бесполетная зона установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года. Это сделано в интересах пограничной безопасности.

По версии ФСБ, организация бесполетной зоны потребовалось из-за активности разведки других стран в районе территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Размещенный на этом участке специальный отряд ФСБ занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». Ни о каких других задачах речи не идет.

В ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса нет.

В расследовании оппозиционера Алексея Навального о предполагаемом «дворце Путина» говорилось, что над резиденцией в поселке Прасковеевка установлена бесполетная зона, к ней нельзя подплыть с моря. Территория охраняется сотрудниками ФСБ. Три подрядчика подтвердили, что резиденция строилась для президента России.