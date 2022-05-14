Сын Дональда Трампа назвал Владимира Зеленского стриптизершей
Сын экс-президента США Дональд Трамп – младший выставил украинского лидера Владимира Зеленского стриптизершей.
По его словам, помощь Вашингтона Киеву в условиях экономических проблем в самих США не обоснована. В связи с этим он опубликовал в социальной сети карикатуру, где Зеленский танцует стриптиз в женском нижнем белье вокруг шеста на столе перед американским лидером Джо Байденом. Последний осыпает «стриптизершу» долларовыми купюрами.
Такую реакцию у Трампа-младшего вызвало то, что Байден попросил конгресс выделить 33 млрд долларов в поддержку Киева, при этом впоследствии эту сумму увеличили до 40 миллиардов, пишет «РИА Новости».
«Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания», - написал он под карикатурой, отметив, что большая часть денег пойдет на откаты «коррумпированным политикам».