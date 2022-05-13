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Политика
Поставки США вооружений на Украину оказались под угрозой
13 мая, 2022 22:01
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Поставки США вооружений на Украину могут приостановиться. Об этом сообщили в Пентагоне.
Если сенат не примет проект о выделении новой помощи Киеву, получится «период времени, в который ничего не будет передаваться». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.
Он выразил надежду, что такой ситуации удастся избежать.
Не все сенаторы выступили за законопроект о выделении Киеву дополнительной помощи на сумму почти в 40 млрд долларов. Сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против, отметив, что эта сумма слишком велика, поскольку «будет превышать расходы некоторых стран на оборону», - сообщает телеграм-канал Readovka.
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