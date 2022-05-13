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Политика
В США призвали не давать Владимиру Зеленскому «ни цента»
13 мая, 2022 15:22
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Фото скриншот из видео tg Zelenskiy / Official
США ни должны давать деньги Киеву, поскольку это бесполезная трата средств налогоплательщиков. Об этом заявил член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Госар.
Вашингтон намерен отправить в помощь Украине сорок миллиардов долларов - это бесполезная трата средств, заявил Госар. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, являясь госслужащим, умудрился заработать сто миллионов долларов, пишет «РИА Новости».
Куда на самом деле пойдет большая часть из сорока миллиардов долларов, отправленных в Киев, задается вопросом конгрессмен. «Мы не должны посылать и цента», - подчеркнул он.
Владимир Зеленский вывозит госрезервы украинского зерна в Польшу.
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