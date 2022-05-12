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Экономика
Владимир Зеленский вывозит госрезервы украинского зерна в Польшу
12 мая, 2022 16:29
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Pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский вывозит госрезервы зерна в Польшу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
Границу Украины уже пересекли первые 10 тысяч тонн зерна, сообщил Кива.
По его словам, Зеленский в экстренном порядке собрал совещание с госструктурами и силовиками, где и было принято это решение.
«Украину приговорили и списали как государство». Сейчас вывозят все, что можно забрать. Останется выжженная земля, уничтоженная инфраструктура и голодные люди, написал Кива.
Также украинский экс-депутат отметил, что поставка леса в Европу за последний месяц увеличилась в 3 раза.
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