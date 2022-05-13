Джен Псаки покинула свой пост со скандалом
Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки покидает свой пост со скандалом.
На брифинге один из журналистов спросил у Псаки, что делать родителям, которые не могут найти молочную смесь, необходимую для питания ребенка. Пресс-секретарь посоветовала обратиться к педиатру.
Такой ответ официального представителя Белого дома вызвал шквал критики в ее адрес. Американцы сочли его циничным, поскольку вместо решения проблемы с поставками детских продуктов, администрация президента просто отмахнулась от людей.
Дело в том, что в США сейчас дефицит молочных смесей, который оценивается в 40-50%. Торговые сети начали нормировать отпуск продукта в одни руки.
13 мая Псаки покидает свой пост. Ее место займет Карин Жан-Пьер, которая станет первой в истории темнокожей пресс-секретарем, пишет «РИА Новости».