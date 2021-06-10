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Политика
«Шокирующую» форму сборной Украины по футболу придется переделать
10 июня, 2021 14:04
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Cristian Cristel/XinHua/Global Look press
Форму сборной Украины для участия в Евро - 2020, которую украинский президент Владимир Зеленский назвал «особенной» и «шокирующей», скорее всего, придется переделать.
По словам пресс-секретаря главного тренера сборной Украины Николая Василькова, форма, скорее всего, будет переделываться, пишет ТАСС.
Речь идет о форме, на которую нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Также на ней изображен контур Украины, включающий российский Крым.
УЕФА «проснулся» и потребовал от Украины изменить «шокирующую» форму футболистов.
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