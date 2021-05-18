Сергей Аксенов жестко ответил Владимиру Зеленскому и напомнил о платежках за квартиру в Крыму

Политика

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» полуострова Киеву и «защите прав обиженных» на полуострове.

По словам Аксенова, киевский режим ассоциируется с водной, энергетической, транспортной, продовольственной блокадами и попытками проведения диверсий и провокаций. Крымчане всех национальностей в полной мере могут оценить «заботу» и «защиту» Украины. Киев, каждый раз заявляя о «возвращении» Крыма, планирует сделать это без «возвращения» людей, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».

Аксенов также напомнил, что супруга Зеленского регулярно оплачивает в крымскую казну в коммунальные платежи за квартиру. «Это тоже вклад в борьбу с «оккупацией»?», - задается он риторическим вопросом на своей официальной странице «ВКонтакте».

Крым готов поставить рекорд по турпотоку.