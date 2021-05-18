Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Сергей Аксенов жестко ответил Владимиру Зеленскому и напомнил о платежках за квартиру в Крыму

Дмитрий Байков
18 мая, 2021 15:35
1 мин
Дмитрий Байков
18 мая, 2021 15:35
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» полуострова Киеву и «защите прав обиженных» на полуострове.

По словам Аксенова, киевский режим ассоциируется с водной, энергетической, транспортной, продовольственной блокадами и попытками проведения диверсий и провокаций. Крымчане всех национальностей в полной мере могут оценить «заботу» и «защиту» Украины. Киев, каждый раз заявляя о «возвращении» Крыма, планирует сделать это без «возвращения» людей, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».

Аксенов также напомнил, что супруга Зеленского регулярно оплачивает в крымскую казну в коммунальные платежи за квартиру. «Это тоже вклад в борьбу с «оккупацией»?», - задается он риторическим вопросом на своей официальной странице «ВКонтакте».

Крым готов поставить рекорд по турпотоку.

Ранее по теме:  Владимир Зеленский приехал посмотреть на Крым
Ранее по теме:  Сергей Аксенов рассказал о превращении Крыма в неприступную крепость
Поделиться
ТЕГИ
Украина
Крым
Владимир Зеленский
Политика
Россия
Сергей Аксенов
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!