Сергей Аксенов рассказал о превращении Крыма в неприступную крепость

Политика

Крымский полуостров превращен в неприступную крепость. Обеспечена полная безопасность жителей и гостей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

Аксенов отметил, что по поручению президента России Владимира Путина безопасность крымчан обеспечена в полном объеме. Крым превращен в неприступную крепость.

Глава Крыма не исключил попыток дестабилизировать ситуацию на полуострове во время курортного сезона с помощью интернета. Используются даже конфликты на бытовой почве. По его словам, на раскачивание ситуации выделены большие средства, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».