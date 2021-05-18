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Политика
Сергей Аксенов рассказал о превращении Крыма в неприступную крепость
18 мая, 2021 08:02
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Aleksey Ivanov TV Zvezda/Global Look press
Крымский полуостров превращен в неприступную крепость. Обеспечена полная безопасность жителей и гостей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».
Аксенов отметил, что по поручению президента России Владимира Путина безопасность крымчан обеспечена в полном объеме. Крым превращен в неприступную крепость.
Глава Крыма не исключил попыток дестабилизировать ситуацию на полуострове во время курортного сезона с помощью интернета. Используются даже конфликты на бытовой почве. По его словам, на раскачивание ситуации выделены большие средства, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».
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