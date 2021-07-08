Сами виноваты: в Киеве признали добровольную «сдачу» Крыма
Украина фактически сама сдала Крым и Севастополь. Такое признание в эфире канала «Наш» сделал экс-замглавы украинского МИД, бывший посол в США Александр Чалый.
Чалый отметил, что Украина стала «последним яблоком раздора» во время холодной войны, и США и СССР были «не готовы признать определенный статус безопасности» республики.
Он напомнил о попытке получить определенный статус Украины в Будапештском меморандуме. Однако Киев сам виноват, потому что отошел от этой коллективной договоренности.
Также по инициативе Киева потеряло силу Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Украинская власть, стремясь вступить в НАТО, забыла, что «этот договор имел статью, в которой обе стороны соглашались, что они не будут принимать участие в оборонных или других союзах, которые направлены друг против друга». Документ ограничивал возможность вступления в Альянс, пишет «РИА Новости».
Владимир Зеленский ждет список необходимых реформ для вступления в НАТО и «что-то новенькое».