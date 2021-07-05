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Политика
На Украине «признали» Крым российским
5 июля, 2021 16:05
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Pixabay
Украинский госканал «Дом» в одном из видео показал карту России вместе с полуостровом Крым.
Карта России появилась в сюжете под названием «Непризнанный «Спутник V». Оценка ситуации с COVID-19 в РФ». После этого видео было удалено из публичного доступа.
Администрация телеканала принесла зрителям свои извинения, объяснив, что передача имеет утвержденную заставку, где используется карта России без Крыма. Сейчас выясняется источник происхождения карты-диверсии. Все, кто был причастен к проекту, отстранены от работы, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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