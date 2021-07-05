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Политика
Владимир Зеленский «нашел» российское оружие будущего против Украины и Европы
5 июля, 2021 14:11
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на форуме «Украина 30. Международная политика».
Зеленский заявил, что введение газопровода в эксплуатацию в будущем станет оружием против Украины и всей Европы.
По словам Зеленского этому оружию надо противодействовать. Он призвал страны Европы объединить свои усилия в этой борьбе, а также предложил использовать для этого механизмы международных организаций, в частности ООН, ОБСЕ и других, пишет «РИА Новости».
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Нужно ли Европе по призыву Владимира Зеленского бороться с «Северным потоком – 2»?
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