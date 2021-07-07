Владимир Зеленский ждет список необходимых реформ для вступления в НАТО и «что-то новенькое»
Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции страны в НАТО. Об этом он заявил на вступительной сессии Конференции, которая проходит в Вильнюсе.
По словам Зеленского, Киеву нужен перечень реформ, выполнение которых позволит Украине перейти к следующему шагу - к интеграции с НАТО.
Зеленский заявил, что необходимо начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО, сообщает официальное интернет-представительство президента.
Украинский лидер также приветствовал идею проведения саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году и выразил надежду, что страны альянса продемонстрируют Украине «что-то новенькое».
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