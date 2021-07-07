Владимир Зеленский придумал очередную новую «Нормандскую четверку»
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с инициативой изменить формат по урегулированию в Донбассе «Нормандскую четверку» (Украина, Россия, Германия, Франция).
Зеленский заявил, что не исключает возможности создания альтернативного формата, который будет работать параллельно с уже существующим.
Также Зеленский сообщил, что при встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель хочет обсудить ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2» и вопросы безопасности, пишет «РИА Новости».
У Киева есть дерзкий план силового захвата Донбасса. По словам советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, технически вооруженные силы Украины готовы к силовому захвату неподконтрольных территорий, однако не идут на это из гуманитарных и политических соображений.