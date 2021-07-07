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Политика
У Киева есть дерзкий план силового захвата Донбасса
7 июля, 2021 07:31
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
У Киева есть план по насильственному захвату Донбасса. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Наш» советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По его словам, технически вооруженные силы Украины готовы к силовому захвату неподконтрольных территорий, однако не идут на это из гуманитарных и политических соображений.
Арестович утверждает, что Украина «отвоюет» Донбасс даже несмотря на то, что Россия введет туда войска. Украинская армия захватит крупные города, отсечет от российской границы ДНР и ЛНР и начнет артиллерийскую атаку.
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