Новости – Люди
Люди
Украина позвала украинцев из Крыма и Донбасса на прививку
3 июня, 2021 16:41
1 мин
1 мин
Camilo Freedman/Keystone Press Agency/Global Look press
Для граждан Украины, которые проживают на территории Крыма, а также на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий страны.
Сообщается, что началась запись на получение прививки для украинцев, проживающих «на временно оккупированных РФ территориях». Вакцинация будет проводиться китайским препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, пишет «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку