Новости – Политика
Политика
В НАТО «поставили на место» Владимира Зеленского
8 июля, 2021 07:30
1 мин
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
В НАТО ответили на призыв президента Украины Владимира Зеленского дать четкий перечень реформ, которые позволят получить членство в Альянсе.
Представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что «это так не работает». По его словам, реформы не гарантируют Украине вступление в Альянс.
Он отметил, что нет каких-либо четких критериев, выполнив которые можно стать членом НАТО. Это политическое решение, а не какой-то список, который нужно выполнить.
Аппатурай также подчеркнул, что не только Украина должна хотеть вступить в НАТО, но и военный блок должен быть готов ее принять, пишет «РИА Новости».
Владимир Зеленский ждет список необходимых реформ для вступления в НАТО и «что-то новенькое».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку