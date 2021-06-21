Новости – Политика
Политика
Россия пока оставит США в списке недружественных стран
21 июня, 2021 14:16
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Никаких предпосылок для исключения США из списка недружественных России стран пока нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сначала необходимо дождаться практических результатов встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшей в Женеве, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
В США «ничего не изменилось» после российско-американского саммита в Женеве.
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