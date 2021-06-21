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Политика
Мария Захарова рассказала про поиск Евросоюза «любимых граблей»
21 июня, 2021 12:49
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза против Крыма и Севастополя.
Ранее стало известно, что Евросоюз продлил действие санкций в отношении Крыма и города Севастополя еще на один год.
По словам Захаровой, в ЕС «знают, какой будет ответ». Она напомнила, что Крым по Конституции является частью России и «решение было принято на основе крымского референдума».
«Знают, но все равно ищут любимые грабли», - добавила в своем Telegram-канале Захарова.
Евросоюз продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя.
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