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Политика
Евросоюз продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя
21 июня, 2021 11:36
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Pixabay
Евросоюз продлил действие санкций в отношении Крыма и города Севастополя на еще на один год. Об этом говорится в заявлении ЕС.
В документе говорится, что Евросоюз продлил санкции до 23 июня 2022 года «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя», говорится в распространенном заявлении ЕС, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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