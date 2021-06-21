В США «ничего не изменилось» после российско-американского саммита в Женеве
Санкционная политика Вашингтона никак не изменилась после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», - заявила Псаки.
Накануне российско-американского саммита в Женеве советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о подготовке нового пакета санкций против России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Также он заявил, что ограничительные меры будут вводиться против российских компаний, осуществляющих строительство трубопровода «Северный поток - 2».
Псаки подчеркнула, что период, когда прозвучало заявление Салливана, не имеет значения. Она отметила, что в этом плане после саммита США - РФ «ничего не изменилось», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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