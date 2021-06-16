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Политика
Его так ждали: Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии
16 июня, 2021 09:22
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Björn Trotzki via www.imago-imag/www.imago-images.de/ Global Look press
Прилетев в Швейцарию, президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями принимающей страны. Об этом сообщает местное издание.
Власти Женевы готовились к встрече российского лидера, однако Путин отказался от мероприятия. Руководство кантона вынуждено было выполнить пожелание российской делегации, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Путин встретится с Байденом в 14:35 по московскому времени. До этого президенты примут участие в фотосессии с главой Швейцарии Ги Пармеленом.
Саммит 16 июня станет первой личной встречей президентов с момента вступления Байдена в должность главы Белого дома.
Владимир Путин предложил простой способ выяснить правду о ситуации с самолетом Ryanair.
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